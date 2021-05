L'équipe créative de King Spawn se dévoile

À l'aube du lancement d'un univers partagé pour sa création indépendante, Todd McFarlane a dévoilé les premiers détails pour King Spawn, la première série ongoing qui viendra accompagner la série phare de l'artiste. L'équipe créative sera composée de Sean Lewis (Coyote) à l'écriture et Javier Fernandez (Nightwing, Detective Comics) aux dessins.

Mais pour King Spawn #1, l'artiste sera épaulé par plusieurs de ses pairs : Brett Booth, Stephen Segovia, Philip Tan, Marcio Takara et bien évidemment McFarlane lui-même. La couverture régulière sera l'oeuvre de Puppeteer Lee avec des couvertures alternatives signées McFarlane, David Finch et Sean Gordon Murphy. Par ailleurs, Image Comics a révélé quelques pages intérieures lors de l'annonce.

Malgré le sobriquet royal, King Spawn ne fera pas comme Conan le Barbare avec le titre King Conan, il ne s'agira pas d'une série qui se déroule dans le futur pour l'anti-héros. Todd McFarlane a précisé son choix dans une discussion avec Rich Johnston de Bleeding Cool : "Je devais trouver quelque chose d'assez évocateur, qui laisserait imaginer une histoire plus grande et comme je suis à la tête de Spawn depuis 30 ans et que je sais ce qui va arriver, je me suis dit que ce mot était approprié".

En tout cas, d'après le même média, le one-shot qui lancera cet univers partagé en juin, Spawn Universe, devrait devenir la meilleure vente de la franchise en 25 ans avant que ce titre ne lui soit ravi par King Spawn deux mois plus tard. En attendant peut-être les deux autres ongoings à venir : Gunslinger et The Scorched.