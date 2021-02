Todd McFarlane annonce un univers Spawn avec 3 nouvelles séries

2021 sera "l'année de Spawn", si on en croit son créateur Todd MacFarlane ! En effet, il vient d'annoncer la création d'un univers partagé autour de Spawn, avec un one-shot et trois nouvelles séries mensuelles à venir en 2021. Cela débutera par Spawn's Universe #1, en juin, qui préparera le terrain pour le lancement des autres séries.

Ensuite, dès le mois d'août arrivera la série King Spawn ! Elle est présentée comme l'introduction de Spawn dans le club fermé des personnages "piliers" qui ont plusieurs titres par mois, comme Superman , Batman, Spider-Man & co. Il s'agira aussi du premier numéro #1 pour un titre mensuel Spawn depuis 28 ans.

En octobre, ce sera au tour de la série Gunslinger Spawn, centrée sur le personnage éponyme, qui a développé une vraie popularité auprès des fans.

Enfin, à partir de décembre, ce sera un titre présentant une équipe de Spawn avec The Scorched. Spawn, Redeemer, Gunslinger, Medieval Spawn et She-Spawn sera la composition de la première version de l'équipe, qui sera amenée à changer. La série introduira également de nouveaux vilains.

La question est simple : DC a lancé son univers partagé fin des années 30. Marvel a débuté le sien au début des années 60... alors, est-ce que ça peut se reproduire une troisième fois en 2021 ? Je n'ai personnellement pas la réponse à cette question pour le moment, mais le seul moyen de la connaître et de tenter le coup.

Quatre séries régulières vont demander l'apport de nombreux créateurs, et voici la liste non complète qui est présentée, et qui a vraiment de la gueule : Art Adams, Jason Shawn Alexander, Carlo Barberi, Brett Booth, J. Scott Campbell, Greg Capullo, Donny Cates, Jim Cheung, Mike del Mundo, Javier Fernandez, David Finch, Jonathan Glapion, Kevin Keane, Aleš Kot, Puppeteer Lee, Sean Lewis, Sean Gordon Murphy, Ben Oliver , Stephen Segovia, Paulo Siqueira, Marc Silvestri, Marcio Takara et Frank Quitely. On ne sait pour le moment pas quel artiste sera sur quelle série, et à quelle fréquence.