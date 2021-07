Un personnage de retour dans Shazam! Fury of the Gods ?

Le tournage de Shazam! Fury of the Gods bat son plein et si la famille Shazam sera de retour avec leurs propres costumes, un autre personnage du premier opus devrait apparaître de nouveau dans la suite.

Une photo de tournage a fait surface sur Instagram montrant Djimon Honsou, interprète du Sorcier qui a offert à Billy Batson ses pouvoirs, sur le plateau. Alors que le personnage avait l'air de périr après cette passation de pouvoir, il semblerait qu'il fasse son retour dans cette suite. Reviendra-t-il d'entre les morts ou s'agira-t-il d'un flashback ? À voir par la suite.

Hormis ce potentiel retour, on rappelle que ce second volet toujours réalisé par David F. Sanberg verra Helen Mirren faire ses débuts en tant qu'Hespera, une vilaine potentielle du film, aux côtés de Lucy Liu et Rachel Zegler qui ont aussi rejoint le casting.