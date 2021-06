Les nouveaux costumes de la famille Shazam dévoilés

Le réalisateur de Shazam: Fury of the Gods, David F. Sandberg, a dévoilé une photo de tournage révélant tous les nouveaux costumes de la Shazam family. Le post Twitter est accompagné de ce message :

Je ne sais pas combien de temps nous pouvons empêcher les nouveaux costumes de fuiter alors voici une image que j'ai prise l'autre jour.

David F. Sandberg sera de retour à la réalisation pour ce deuxième volet de la saga, écrit par Henry Gayden et Chris Morgan. Zachary Levi et Asher Angel reprennent leurs rôles respectifs de Shazam /Billy Batson, et l'on devrait également retrouver le reste de la famille Shazam !, introduite dans le premier film. Shazam!: Fury of the Gods est pour le moment planifié au 2 juin 2023.