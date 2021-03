Helen Mirren rejoint Shazam: Fury of the Gods dans le rôle d'une antagoniste

On connait le visage du personnage qui s'opposera à Zachary Levi dans la suite des aventures de Shazam au cinéma ! Il s'agit de l'actrice Helen Mirren, qui interprétera Hespera, la fille d'Atlas. Un choix assez surprenant puisque le personnage tiré de la mythologie n'existe pas dans les comics. Atlas, lui, existe bien, mais en tant que héros, ce qui pose également des questions sur la version du Dieu greque qui sera présentée dans le film.

Helen Mirren ne sera pas seule puiqu'elle rejoint l'actrice Rachel Zegler, déjà au casting, qui devrait elle aussi jouer une autre fille d'Atlas.

Mirren est surtout connue pour ses rôles dramatiques, notamment The Queen en 2006, pour lequel elle a remporté un oscar. Mais on avait notamment pu la voir dans l'adaptation du comic book Red, et elle sera à l'affiche de Fast and Furious neuvième du nom.

Shazam!: Fury of the Gods est prévu pour le juin 2023.