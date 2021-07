[Sorties Comics] Vendredi 09 Juillet

Urban Comics



Bloodsport, Javelot, le Penseur, Ratcatcher, Peacemaker, Savant, la Fouine, Mongal, King Shark, et le terrifiant Polka-Dot-Man ! Voici les nouvelles recrues enrôlées par le gouvernement américain et placées sous les ordres d'Amanda Waller et de Rick Flag, au sein de la Force Spéciale X, la Suicide Squad ! Aux côtés des vétérans, Harley Quinn et Captain Boomerang, revivez les moments les plus mémorables de leurs carrières et découvrez les pires secrets de la plus déglinguée des équipes de l'Univers DC, révélés par les plus grands noms des comics, parmi lesquels : Jim LEE, John BYRNE, Dan JURGENS, Humberto RAMOS, Jeph LOEB, Geoff JOHNS ou bien encore Dave GIBBONS !

Contenu vo : Legends #1-4 ; Superman #4 ; Superman #170 ; Detective Comics #300 ; Superboy #9 ; Vigilante #36 ; The Flash (2010) #7 ; Doom Patrol and the Suicide Squad #1 ; Detective Comics #585-586 ; Birds of Prey #74 ; Green Lantern #173-174 ; Booster Gold #1 ; Suicide Squad (1987) Annual #1 ; Harley Quinn & the Suicide Squad April Fools' Special #1 ; The Brave and the Bold #25

