[Review VF] Hurlements : La reine des loups

La review du jour est un titre proposé par Vestron. Il s'agit de Hurlements : La reine des loups. Le numéro est écrit par Micky Neilson et est dessiné par Jason Johnson. Il est sorti le 25 juin pour 16.95 euros.

Lorsqu'en 1981 la journaliste Karen White s'est transformée en loup-garou en direct à la télévision, le monde entier a cru à une blague... et pourtant c'était vrai, les loups-garous existent et elle était devenue l'une d'entre eux. Chris, son producteur, le savait mieux que personne. Accusé de meurtre, il va devoir prouver que le mythe est une réalité...La suite directe du film culte de Joe Dante.

Il y a trois semaines, j'ai abattu ma collègue et amie, Karen White... d'une balle en argent... en direct. Je n'ai quasiment plus dormi depuis.

Joe Dante est mondialement connu pour le film Gremlins mais, bien évidemment, il n'a pas fait que ça. Dans sa filmographie, nous trouvons aussi l'excellent Piranha, le mésestimé Small Soldiers et Hurlements, un autre film culte mais que je n'ai malheureusement pas vu (mon père avait la VHS... mais il avait beaucoup de VHS... il fallait faire des choix... mais je m'égare...).

Par chance, le titre commence avec un point sur la situation (autrement dit, un résumé de ce qu'il y a eu dans le film) qui est à la fois bien écrit et très clair. De manière générale, il s'agit d'ailleurs des mots d'ordre de l'oeuvre. Nous sommes face à une oeuvre qui ne multiplie pas les twists, qui ne profite pas du format papier pour partir dans des exagérations. Le but ici est bien de continuer ce qui a été mis en place à travers le film avec une histoire simple et efficace. Il y a une bonne alternance horreur / action et moments plus calmes ce qui permet au lecteur de passer par de nombreuses émotions. Par contre, on notera que l'horreur n'est pas forcément au centre du titre. Entendez par là que l'horreur est surtout présente grâce aux atrocités perpetrées par les créatures et non grâce à l'ambiance générale de l'oeuvre qui, de son côté, reste assez... "détendue".

La vérité ne sera pas étouffée, cette fois !

Pour ce qui est de la partie graphique, les dessins et la colorisation sont bons. Les transformations en loup-garou sont bien représentées malgré le faible nombre de cases disponibles pour développer la transformation. Même chose pour les scènes d'horreur qui sont plutôt bien dessinées dans le sens où il y a une volonté d'aller dans le détail mais sans en faire trop non plus.

En bonus, vous trouverez les variant covers de qualité ainsi quelques travaux de recherche.