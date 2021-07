[Review VF] Furtif

La review du jour est un titre proposé par Delcourt. Il s'agit de Furtif, écrit par Mike Costa et dessiné par Nate Bellegarde sur une idée de Robert Kirkman et Marc Silvestri. Le numéro est sorti le 2 juin pour 15.95 euros.

Pendant des décennies, le super-héros appelé Furtif a mené une guerre sans pitié contre le crime. Mais il a sans doute poussé un peu trop longtemps sa quête de Justice . Seul le reporter Tony Barber sait que derrière le comportement imprudent de Furtif se cache un homme plus âgé qui se bat contre la maladie d'Alzheimer... Un homme qui n'est autre que son propre père.

Mon père s'embrouille très facilement. On ne peut pas le laisser se balader tout seul !

S'il y a bien un thème qui n'est pas facile à réinventer ou, au moins, à border sous un angle un peu nouveau, c'est bien celui du super-héros. Pourtant, s'il y a bien quelqu'un qui peut réussir à jouer avec les codes, c'est bien Kirkman tant il s'en était bien sorti sur la série Invincible. Le revoir à la création d'un comics de super-héros est donc forcément intriguant pour le lecteur averti. Et c'est d'autant plus vrai ici du fait qu'il ne tient que la casquette de co-créateur justement et non celui de scénariste.

Ici, vous allez donc suivre une nouvelle aventure super-héroïque mais sous un angle nouveau à savoir celui de la vieillesse et de la maladie. Peut-on encore être un bon super-héros lorsque l'on a Alzheimer ? Peut-on réellement faire autrement ? Pour répondre à ces questions, nous allons surtout suivre le fils de Furtif qui va découvrir la deuxième vie de son père et ce que cela va impliquer. Bien sûr, ce n'est pas un documentaire sur la maladie. On ne peut pas non plus dur que l'on a vu tout ce que cet état peut engendrer dans le sens où il n'y a qu'un tome (il y a d'ailleurs deux-toris raccourcis scénaristiques). Néanmoins, l'essentiel est bien présent. On peut même dire que cela va bien plus loin que ce que l'on pourrait croire et ce, dès le premier numéro. En parallèle à la maladie, vous avez de nombreux codes de l'univers des super-héros mais également son lot d'originalités. La fin est plutôt bonne même si elle est plutôt expédiée. Même chose du côté de l'origin story qui est plutôt intriguante. De manière générale, les dialogues sont plutôt bons également. Ils manquent peut-être un peu de mordant, un peu de "punchlines" mais ils restent bons.

Les hommes dans la lumière. Ils vont revenir. Je le sais. Ils vont venir me réparer.

Pour ce qui est de la partie graphique, les dessins proposés sont bons. Lss designs de furtifs et du méchants sont intéressants et passent plutôt bien. Il n'y a rien de neuf, mais on a également évité les clichés habituels. Autant dire que, de nos jours, c'est déjà pas mal. Enfin, le travail sur les visages des personnages est également à saluer et ce, que cela soit pour représenter la maladie, une blessure ou tout simplement les émotions telles que l'inquiétude. La colorisation et la cover sont également bonnes.