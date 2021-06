[Sorties Comics] Mercredi 23 Juin

Panini Comics

Al Ewing, Dan Slott, Valerio Schiti, Ariel Olivetti…



C'est l'heure du dernier combat entre Krees, Skrulls, Cotati et Terriens. Reed Richards et Tony Stark vont-ils devoir sauver la situation à eux seuls ? Et quelles seront les conséquences pour la galaxie, les Avengers, les Fantastiques… et Miss Hulk ?

(Contient les épisodes US Empyre (2020) 6, Empyre: Avengers 3, Empyre Aftermath: Avengers, Empyre Fallout : Fantastic Four et Immortal She-Hulk (2020) 1, inédits)

Prix : 20€