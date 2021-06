Un teaser de Supergirl pour The Flash

Le réalisateur Andy Muschietti continue de poster des teaser sur Instagram pour son film The Flash , qui est entré en production récemment.

Après Flash et Batman, c'est au tour de Supergirl, incarné par Sasha Calle, d'avoir son propre teaser, dévoilant le logo de son costume. Ce dernier a l'air de reprendre l'esthétique du costume du Superman d'Henry Cavill, apparu pour la première fois dans Man Of Steel . On peut donc supposer que cette Supergirl sera apparenté à Kal-El, mais rien n'est sûr pour le moment.

The Flash , réalisé par Andy Muschietti et écrit par Christina Hodson, est prévu pour novembre 2022. Ezra Miller, Ben Affleck, Michael Keaton, Sasha Calle, Ron Livingston et Maribel Verdú se partgent l'affiche du film sur le Tourbillon Écarlate.