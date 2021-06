Un teaser du film Flash évoque Batman et Watchmen

Le réalisateur du film The Flash , Andy Muschietti, vient de dévoiler un tout premier teaser du projet sur la toile. Il s'agit d'une image du symbole de Batman , faisant référence à celui porté par Michael Keaton dans les films de Tim Burton, puisque l'on y retrouve la fameuse couleur jaune. Et une tache de sang par-dessus vient étrangement faire penser à Watchmen, et au symbole du smiley jaune avec la goutte de sang du Comédien.

Nous savons que Michael Keaton reprendra son rôle de Bruce Wayne /Batman dans le film, la référence à son costume est donc légitime, mais il est difficile de savoir ce que Watchmen vient faire là-dedans. Il pourrait s'agir d'un simple clin d'oeil sans signification particulière, ou d'un vrai teaser par rapport à ce qui nous attend. On se souvient que récemment, dans les comics, Batman et Flash ont justement eu un lien avec le fameux bouton jaune de la série Watchmen, au moment de leur intégration dans l'univers DC.