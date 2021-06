The Flash : le réalisateur tease le nouveau costume de Barry Allen

Andy Muschietti continue de s'amuser à teaser son film The Flash sur Instagram, après un mystérieux post évoquant Batman et Watchmen. Cette fois-ci, c'est un très léger aperçu du nouveau costume de Barry Allen et surtout du logo sur sa poitrine qui a été dévoilé.

Exit l'armure pour Flash , cette fois-ci le costume sera l'oeuvre de Bruce Wayne comme l'avait expliqué le réalisateur du film il y a quelques mois. Cependant on ne sait pas s'il s'agit du Batman de Ben Affleck ou celui de Michael Keaton qui sera à l'origine de ce costume "plus organique".

Le film The Flash est prévu pour novembre 2022.