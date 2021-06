Nick Spencer quitte Amazing Spider-Man en septembre

Présent sur le titre depuis son relaunch en 2018, Nick Spencer va quitter Amazing Spider-Man en septembre prochain après avoir écrit 74 numéros et quelques one-shots spéciaux pour l'Homme-araignée.

Après Donny Cates et Al Ewing, c'est un autre scénariste d'un titre phare qui quitte donc sa série dans les prochains mois. Le dernier numéro de Nick Spencer sera Amazing Spider-Man #74, qui se trouve être également le 875ème épisode dans la numérotation Legacy de Marvel.

Un numéro XXL de 80 pages qui servira d'adieu à Peter Parker et sera illustré par Patrick Gleason, Mark Bagley, Marcelo Ferreira et d'autres artistes qui ont pu accompagner le scénariste au long de son run. On retiendra les nombreux arcs événementiels comme "Hunted", "Last Remains" ou celui qui nous plongeait en 2099 ainsi que le mystère autour de Kindred, mais également des numéros assez inégaux et trop décomplexés qui ont pu souffrir d'une publication trop rapide de la part de Marvel.

Une question se pose dorénavant : les aventures du Tisseur auront-elles droit à un relaunch ou le nouvel auteur continuera-t-il cette série ? Que ce soit avec un énième numéro 1 ou Amazing Spider-Man #75, nul doute que les lecteurs auront droit à un nouveau numéro géant au prix gonflé pour accueillir le futur scénariste.