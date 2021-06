Donny Cates et Ryan Ottley pour le relaunch de Hulk !

Nouvelle annonce de la part de Marvel Comics. La série Immortal Hulk va bientôt se terminer avec son cinquantième numéro mais le Colosse de Jade n'aura pas beaucoup de repos. On l'évoquait tout à l'heure, Donny Cates va bien s'occuper d'une nouvelle série Hulk avec l'artiste Ryan Ottley à partir de novembre 2021.

L'éditeur promet une histoire épique, comme ce à quoi nous a habitué le scénariste, qui plongera dans la rage qui habite Bruce Banner et son alter ego quand le scientifique découvre "une solution radicale pour contrôler le monstre en lui".

Donny Cates (Venom) et Al Ewing (Immortal Hulk ), scénaristes derrière deux des plus gros succès récents de Marvel Comics, échangent donc de place, le premier écopant de cette nouvelle série Hulk et le second devenant responsable des prochaines aventures du symbiote. Le numéro Free Comic Book Day : Avengers/Hulk #1 offrira un premier aperçu de cette nouvelle ère pour Bruce Banner .