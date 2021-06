Ewing, Ram V et Hitch vont relancer Venom

Les trois auteurs teasaient une annonce commune depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, on sait aujourd'hui de quoi il s'agit. Deux scénaristes doués dans les registres cosmique et horrifique vont s'occuper des nouvelles aventures de Venom : Al Ewing, derrière le formidable titre Immortal Hulk qui finira bientôt, et Ram V, scénariste qui monte (Swamp Thing, The Many Deaths of Laila Starr). Ils seront accompagnés par Bryan Hitch, qui retrouve Marvel Comics après un temps chez la Distinguée Concurrence.

Cette équipe de choc prendra la suite de Donny Cates et Ryan Stegman qui termineront très bientôt leur run déjà incontournable avec Venom #200. Pas de spoil pour les lecteurs VF qui n'ont pas encore découvert King in Black, mais l'événement a bouleversé l'univers du symbiote et d'Eddie Brock . Cette nouvelle ère débutera en novembre prochain mais les lecteurs auront le droit à une introduction dans le numéro Free Comic Book Day : Spider-Man/Venom #1 publié en août prochain.

Par ailleurs, une annonce concernant la prochaine série de Donny Cates devrait intervenir dans la soirée. Va-t-il échanger sa place avec Ewing et ainsi écrire une série Hulk ? Réponse très vite..