Le tournage d'Ant-Man and the Wasp: Quantumania a débuté

Les tournages du MCU continuent de s'enchaîner. Alors que Thor: Love & Thunder est bouclé, Ant-Man & the Wasp: Quantumania entre, lui, en production. C'est Paul Rudd, l'interprète de l'homme-fourmi, qui a révélé cette information.

Dans une vidéo diffusée sur Instagram destinée à faire la promotion d'un match de basketball de charité, l'acteur a avoué être en ce moment à Londres pour le tournage de ce troisième volet de la franchise Ant-Man. Il s'agit donc du premier film Marvel Studios prévu pour 2023 qui entre en tournage, alors que Black Panther : World of Wakanda et The Marvels, planifiés eux pour la seconde moitié 2022, doivent également entamer leur tournage cet été.

Alors s'agira-t-il d'un tournage très suivi avec beaucoup de photos comme Thor 4 ou plutôt secret comme Doctor Strange in the Multiverse of Madness ? On rappelle que Evangeline Lilly, Michelle Pfeiffer et Michael Douglas reprendront leur rôle et devront faire face à Kang le Conquérant, interprété par Jonathan Majors.