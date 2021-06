Tournage terminé pour Thor: Love & Thunder

Lancé depuis le début de l'année, le tournage de Thor : Love & Thunder est terminé. Chris Hemsworth, visiblement prêt à enchaîner avec le tournage du biopic sur Hulk Hogan, a partagé une photo avec Taika Waititi dans son costume de Korg pour célébrer la fin des prises de vue principales et remercier les équipes qui ont travaillé sur le projet.

Chris Hemsworth parle dans la légende de la photo d'un film qui sera complètement fou, drôle et touchant et il y a de quoi le croire avec toutes les informations qui sont tombées au fil du tournage. Le casting de Thor 4 est dingue puisqu'en plus du retour de Valkyrie et Lady Sif , une partie des Gardiens de la Galaxie, à savoir Drax, Star-Lord et Nebula, fait partie de l'aventure sans oublier une rumeur qui voudrait que Captain Marvel apparaisse également dans le film. Le tout complété par Russel Crowe en Zeus et surtout Christian Bale pour jouer Gorr, le massacreur de dieux.

Le retour de Natalie Portman au sein du MCU sera aussi un gros enjeu car son personnage de Jane Foster entamera le même parcours que dans les comics, à savoir devenir la déesse du tonnerre pendant qu'elle combat un cancer. Ce nouvel opus Thor : Love & Thunder va désormais entamer sa phase de post-production avant d'éventuels reshoots pour préparer sa sortie en salles prévue le 4 mai 2022.