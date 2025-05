Plus d'informations sur le Thor #1 d'Al Ewing et Pasqual Ferry

En avril, on vous annonçait la fin de la série Immortal Thor et, dans la foulée, l'arrivée d'une nouvelle série Thor , toujours scénarisée par Al Ewing. Aujourd'hui, nous avons un peu plus d'informations sur ce retour du personnage. Tout d'abord au niveau de l'équipe créative. Les dessinateurs Justin Greenwood et Jan Bazaldua, en charge de Immortal Thor #25, laisseront leur place à Pasqual Ferry qui avait déjà dessiné le personnage lorsque Matt Fraction était au scénario. Ensuite, ce sont le synopsis et la cover du numéro qui ont été dévoilés.

Les voici :

Les mythes nordiques parlent de dieux qui ont parcouru la Terre, accomplissant de grandes actions pour les mortels qui croyaient en eux. Mais Asgard n'existe pas, et n'a jamais existé. Les dieux n'ont jamais plané dans nos cieux, n'ont jamais soutenu nos héros, n'ont jamais combattu pour la bonté ou la Justice . Tout cela n'était qu'une histoire. Personne ne vient à notre secours. Mais quelque part dans la ville… un homme est en train de se réveiller.

Un homme avec un marteau.

Thor #1 sortira le 27 août 2025.