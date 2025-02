Marvel Comics annonce la mort de Thor

Marvel a annoncé que Thor passera l'arme à gauche au mois de mai lors de Immortal Thor #23. Un numéro qui ouvrira une saga en trois numéros qui devrait transformer la série régulière du Dieu du tonerre. L'éditeur a en effet révélé que la team créative composée d'Al Ewing et de Jan Bazaldua débutera le récit "Godwar" qui s'achèvera par le baroud d'honneur de Thor face à Kemur, une créature mythologique surpuissante et incarnation de la violence.

Cette annonce est pour le moins intriguante. En effet, le run d'Al Ewing sur le titre est très apprécié. Annoncer un tel changement est donc une sacrée prise de risque. D'un autre côté, on nous assure que le but est bien de donner une nouvelle direction au run d'Ewing et non d'y mettre fin ce qui reste une bonne nouvelle. A présent, reste à savoir si cette décision est la bonne. Comme dirait l'autre, "wait and see".