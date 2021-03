Thor 4 : Une vidéo de Natalie Portman en pleine transformation ?

Une vidéo du plateau de Thor: Love And Thunder dévoile le tournage de ce qui pourrait être un moment clé du film. On y voit l'actrice Natalie Portman, qui interprète Jane Foster , suspendue dans les airs et bougeant dans tous les sens, comme lors d'une transformation. Il semblerait donc que ce soit le moment où Jane Foster prend possession de Mjolnir et devient Lady Thor . Une transformation qui semble bien désagréable si on en croit ses mouvements.

Réalisé par Taika Waititi, ce quatrième volet de la saga Thor est prévu pour le 6 mai 2022.