Russell Crowe dévoile son rôle dans Thor: Love and Thunder !

Alors que le rôle de Russel Crowe dans Thor: Love and Thunder était gardé minutieusement sous clef jusqu'à maintenant, l'acteur a tout envoyé baladé en le dévoilant lors d'une interview. Une révélation importante, qui pourrait être lourde de conséquence pour l'intrigue du film, et même en spoiler une partie.

Je vais monter sur mon vélo, je vais pédaler jusqu'au studio de Disney Fox, et vers 9h15, je serai Zeus ! C'est pour Thor 4, c'est mon dernier jour en Zeus et je vais en profiter.

Russel Crowe interprétera donc un autre Dieu du tonnerre, le roi des dieux même, en la personne de Zeus ! Ce qui signe donc l'entrée en scène du panthéon des dieux grecs dans le MCU, et dans la franchise Thor . Reste à savoir dans quel camp se placera le personnage, s'il s'agira d'un allié ou d'un antagoniste, et dans quelle mesure sa présence aura une influence sur l'intrigue du film. On peut également envisager la présence d'autres dieux grecs, si le Mont Olympe est désormais de la partie.

Réalisé par Taika Waititi, Thor: Love and Thunder, quatrième opus de la franchise, verra notamment le retour de Natalie Portman pour interpréter Lady Thor . Un programme chargé pour ce film qui est pour le moment prévu pour mai 2022.