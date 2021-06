[Zap' MDCU] Sorties du 02/06/2021: Nice House on the Lake

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires, le Zap' MDCU !

C'est parti pour les sorties du 02 juin! Chez DC Comics, on a été voir le nouveau titre de James Tynion IV, the Nice House on the Lake et on continue de suivre Justice League, Batman/Catwoman et Suicide Squad. Chez Marvel, on a seulement lu le nouveau numéro de l'event Heroes Reborn. En indés, on a lu The Invincible Red Sonja chez Dynamite Entertainment et la conclusion de Family Tree chez Image Comics.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles apparaitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(2) Book 1 Ecrit par James Tynion IV Dessiné par Alvaro Martinez Bueno Couverture de Alvaro Martinez Bueno





(1) The Invincible Red Sonja #2 Ecrit par Amanda Conner, Jimmy Palmiotti Dessiné par Moritat Couverture de Amanda Conner

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE





(1) Book 5: Jingle Bells Ecrit par Tom King Dessiné par Clay Mann Couverture de Clay Mann

LES GRANDS DE L'INDé