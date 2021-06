Into the Spider-Verse 2 a trouvé sa Spider-Woman

Le casting de la suite au film d'animation à succès Spider-Man : Into the Spider-Verse s'étoffe. Spider-Woman rejoint officiellement la bande de super-héros arachnéens et l'actrice Issa Rae (Insecure) prêtera sa voix à Jessica Drew.

Elle fera donc équipe à Miles Morales et Gwen Stacy que l'on retrouvera dans ce nouvel opus. Mais Spider-Woman ne devrait pas être la seule petite nouvelle puisque les producteurs Phil Lord et Chris Miller teasaient l'arrivée de Silk ou du Spider-Man japonais et un autre rapport laissait entendre qu'on pourrait retrouver le Peter Parker de la série animée des années 90.

Avec une sortie prévue en octobre 2022, la production d'Into the Spider-Verse 2 est déjà entamée depuis plusieurs mois sous la houlette d'un trio de réalisateurs récemment annoncés. Quant à Spider-Woman, il faut rappeler qu'un film live-action semble en développement chez Sony avec Olivia Wilde aux commandes.