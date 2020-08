Olivia Wilde à la réalisation d'un film Marvel chez Sony

L'actrice et réalisatrice Olivia Wilde a été choisie par Sony pour co-scénarister et réaliser l'un de leurs projets dans l'univers des super-héros. Il est aussi annoncé qu'il s'agit d'un film autour d'un personnage féminin, et selon les première grosses rumeurs, il s'agirait de Spider-Woman.

Sony détient la licence Spider-Man et les possibilités pour des personnages féminins sont nombreuses, mais Spider-Woman semble être naturel comme choix. Reste à savoir de quelle incarnation il s'agira, elles ont été nombreuses. Un autre film est toujours en cours de développement lui aussi, autour du personnage de Madame Web.

Wilde co-écrira le film avec sa collaboratrice habituelle, Katie Silberman, alors qu'il semblerait qu'une première version du script existe déjà, signée Gary Spinelli. Amy Pascal et Rachel O'Connor serviront de productrices. La réalisatrice a déjà à son actif le film Booksmart, et travaille actuellement sur le thriller psychologique Don’t Worry, Darling.