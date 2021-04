Le Spider-Man de la série animée pourrait être dans Into The Spider-Verse 2

Le premier film Spider-Man: Into the Spider-Verse avait introduit de nombreuses versions alternatives de Spider-Man au grand public, et il est donc logique de pense que le second volet ira encore plus loin dans cette idée. Il semblerait qu'une version bien connue du personnage à la télévision fasse son retour, avec le Peter Parker de la série animée des années 90 !

Selon une information nous venant du site That Hashtag Show, l'acteur Christopher Daniel Barnes, qui doublait le tisseur à l'époque, serait en discussion pour reprendre son rôle à l'écran. Celui-ci serait assez petit, ayant une scène importante, avant de réapparaître pour le final du film. Il semblerait aussi que le style de la série animée des années 90 sera bien respecté.

L'acteur a été rendu célèbre par cette série, qui est sans doute la plus appréciée, mais il a également travaillé sur d'autres projets de l'univers du tisseur, doublant des personnages comme Spider-Man Noir, Spider-Man 2099, Spyder-Knight, Electro, Vulture et d'autres.

Spider-Man: Into the Spider-Verse 2 est réalisé par Joaquim Dos Santos et prévu pour octobre 2022.