The Flash : des team-ups pour lancer la saison 8

La CW multiplie les annonces sur sa grille des programmes 2021-2022, qui a déjà offert une première saison à Naomi. Alors que la saison 7 de The Flash n'est pas encore terminée, la chaîne prépare déjà la suite du show. Elle a annoncé que les cinq premiers épisodes de la saison 8 seraient des team-ups entre Barry Allen et d'autres super-héros du CWverse.

Pas d'événement d'envergure entre les séries DC de la chaîne comme ils en avaient l'habitude mais le président de la CW et le showrunner de The Flash souhaitent recréer "une sensation de crossover avec l'arrivée de tous ces personnages". Pour le moment, ils n'ont pas souhaité dévoiler quels héros viendrait aider le speedster. Mais Creston Williams, qui incarne Black Lightning, a confié qu'il était en discussions pour apparaître dans la prochaine saison de The Flash .

La production de la saison 7 n'est d'ailleurs toujours pas terminée et devrait s'étendre jusqu'en juin. Avec la diffusion de ces nouveaux épisodes, le président de la CW prévoit l'arrivée de la saison 8 et cet "event" en 5 épisodes mi-novembre. De quoi essayer de faire oublier les départs de Tom Cavanagh et Carlos Valdes, deux personnages icôniques de la série.