Une première saison pour Naomi commandée par la CW

Tout va trop vite pour ce personnage. Après la commande d'un pilote pour une adaptation centrée sur Naomi McDuffie, la CW semble avoir été séduit par la série puisque la chaîne américaine a confirmé la venue d'une première saison de Naomi.

La CW continue donc de piocher parmi les licences DC pour venir gonfler sa grille des programmes 2021-2022. La série d'Ava DuVernay, qui sort tout juste de l'échec New Gods, va pouvoir poursuivre sa production même si aucune date de diffusion précise n'a encore été communiquée.

Créée en 2019 par Brian M. Bendis, David F. Walker et Jamal Campbell, Naomi McDuffie est une jeune fille normale qui finit par découvrir qu'elle vient d'un autre monde et qu'elle possède de grands pouvoirs. Après 6 numéros, Bendis a continué de faire figurer sa création dans les titres dont il s'occupait. Avec une adaptation TV et une arrivée dans la Justice League en comics, l'héroïne connait une ascension fulgurante.

Malheureusement un autre projet inspiré DC n'a pas été retenu par la chaîne. Il s'agit de Painkiller, un spin-off de la série Black Lightning, qui fait donc malheureusement partie des deux pilotes que la CW a rejetés. Mais d'après The Hollywood Reporter, le projet ne serait pas encore mort car il pourrait éventuellement atterrir sur HBO Max.