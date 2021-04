Ava DuVernay et Tom King réagissent à l'annulation de New Gods

C'est tombé hier soir, Warner Bros. annule deux de ses projets DC en développement, dont l'adaptation en long-métrage des New Gods de Jack Kirby. Le film semblait pourtant entre de bonnes mains avec Ava DuVernay et le scénariste de comics Tom King (Mister Miracle), et même à un niveau de développement assez avancé. Le projet ne verra malheureusement pas le jour pour le moment, et les deux principaux intéressés ont réagi à la nouvelle sur Twitter.

Ava DuVernay a écrit :

Tom, j'ai adoré écrire New Gods avec toi. Je suis contrariée que la saga de Barda, Scott, Granny, Highfather et les Furies se finisse ainsi. Plonger dans le Quatrième Monde de Kirby a été l'aventure d'une vie. Ça on ne peut pas me l'enlever. Merci pour ton amitié. Et n'oublie pas... #DarkseidEst].

Ce à quoi Tom King a répondu :

Ava ! Je suis tellement fier du travail que l'on a produit, ce fut une joie de te voir amener ta passion et ton talent sur ces personnages. J'ai vraiment eu le sentiment que l'héritage de Kirby était honoré et j'aurais souhaité que l'on puisse continuer. Cette scène Barda/Scott où... bon sang.

Dans tous les projets que présente Warner Bros. pour DC Comics, il s'agit sans doute de l'un de ceux qui se démarquaient, et qui aurait pu représenter une prise de risque et une certaine originalité qui aurait fait du bien au studio. Mais la porte n'est pas totalement fermée pour un retour possible vers ce projet dans le futur.