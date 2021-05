Tom Cavanagh et Carlos Valdes quittent la série The Flash

Deux acteurs présents depuis le début de la série The Flash sont annoncés sur le départ après la saison 7. Il s'agit de Tom Cavanagh et Carlos Valdes, alias Cisco Ramon/Vibe et Harrison Wells/Eobard Thawne.

Valdes, toujours régulier dans cette saison 7, fera sa dernière apparition dans le final de la saison. Quant à Cavanagh, il n'est pas un acteur régulier de la série depuis la fin de la saison 6, et on ne sait pas quand se fera sa dernière apparition.

Tom et Carlos ont été une part importante de la série depuis sept saisons, et nous manquerons grandement. Ils sont tous les deux d'incroyables talents qui ont donné vie à des personnages appréciés, que les fans et le public dans le monde entier ont appris à aimer. Ce pour quoi nous gardons avec plaisir la porte ouverte pour de futurs retours et apparitions.

The Flash a repris hier soir, après une première pause dans sa saison 7.