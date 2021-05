De vraies célébrités figureront au Hellfire Gala

Les festivités du Hellfire Gala approchent à grands pas pour le monde mutant. Une fois les tenues de gala révélées, c'est la liste d'invités à l'événement qui commence à se dévoiler. Au-delà des héros mutants et même vengeurs de l'univers Marvel, la maison d'édition a indiqué que plusieurs personnalités bien réelles ont accepté l'invitation et apparaîtront dans les différents numéros qui composent ce Hellfire Gala.

Pour poursuivre le teasing, Marvel Comics a donc révélé quelques noms qui seront aux côtés des X-Men le temps d'une soirée. On retrouve donc Eminem, l'animateur Conan O'Brien, les joueuses de football Alex Morgan et Megan Rapinoe, le joueur de baseball Pete Alonso et le journaliste Ira Glass. Une liste évidemment très américaine mais qui devrait continuer gonfler à mesure que le mois de juin approche. La Maison des Idées promet d'ailleurs l'apparition de médaillés olympiques, de vainqueurs d'Oscar, Grammy, Emmy Awards entre autres célébrités.

Qui aura la chance de côtoyer Emma Frost, Cyclops, Wolverine ou Storm le temps d'une soirée ? Réponse en juin dans les 12 numéros qui composeront le Hellfire Gala et dévoileront la nouvelle équipe de X-Men.