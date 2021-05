Un trailer pour le Hellfire Gala des mutants

Marvel a dévoilé un trailer pour l'évènement de l'été du côté de sa franchise mutante, le Hellfire Gala. Une crossover entre douze titres, qui se dérouleront tous lors de la même soirée, qui réunira tous les mutants de Krakoa . Y sera annoncé la nouvelle équipe des X-Men, que l'on connait déjà, mais également autre chose, qui est pour le moment gardé secret. Le trailer semble pointer du doigt le personnage de Storm/Tornade, au moment où cette annonce est citée.

Le trailer insiste sur l'aspect très fashion de l'évènement, et place les personnages sur un tapis vert, comme on le ferait pour une arrivée aux oscars, par exemple.

Le gala débutera dans Hellions #12, le 2 juin, et se poursuivra dans Marauders #21, X-Force #20, Excalibur #21, X-Men #21, New Mutants #19, Planet-Size X-Men #1, X-Corp #2, S.W.O.R.D. #6, Way of X #3, Wolverine #13 et X-Factor #10.