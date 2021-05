[Sorties Comics] Vendredi 07 Mai

Urban Comics

1960, Kansas. La crainte d'une guerre nucléaire plane sur une société en pleine mutation. Les manifestations se multiplient, la tension est palpable, et dans l'ombre, à l'insu de tous, les vampires poursuivent leur expansion. Qu'est-il advenu de Pearl Jones depuis la disparition de son mari Henry ? Et de Skinner Sweet, le premier vampire américain ? Le Mal ancestral qui rôde saura-t-il les réunir à nouveau ?

Contenu vo : American Vampire Second Cycle #1-11 + American Vampire Anthology #1-2

Prix : 29€