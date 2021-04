[Sorties Comics] Mercredi 28 Avril

Panini Comics

Auteurs : Ewing, Slott, Schiti, Olivetti…



Deuxième volet du nouveau crossover Marvel : Les héros ont été trahis, mais pourquoi ? Captain Marvel accepte une nouvelle fonction et Captain America, les Avengers et les Savage Avengers mènent plusieurs combats de front. Avec un épisode consacré entièrement au Messie Céleste !

(Contient les épisodes US Empyre (2020) 2-3, Lords of Empyre: Celestial Messiah, Empyre: Captain America 1, Empyre :Avengers 1 et Empyre: Savage Avengers 1, inédits)

Prix : 16€