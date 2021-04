[Zap' MDCU] Sorties du 07/04/2021: Geiger de Geoff Johns

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires, le Zap' MDCU !

C'est parti pour les sorties du 07 avril! En indés, on teste de nouvelles séries avec Geiger de Geoff Johns et Gary Frank chez Image Comics et une nouvelle série Magic the Gathering chez Boom! Studios. Chez DC Comics, on découvre une nouvelle série Green Lantern et on est retrouné voir Suicide Squad et Swamp Thing. Chez Marvel, c'est la fin de King in Black ainsi que du tie-in dans Venom et on a aussi lu Avengers.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles apparaitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(3) CHAPTER FIVE: DAWN Ecrit par Donny Cates Dessiné par Ryan Stegman Couverture de Ryan Stegman





(2) Geiger #1 Ecrit par Geoff Johns Dessiné par Gary Frank Couverture de Gary Frank





(2) The Source of Peace Ecrit par Geoffrey Thorne Dessiné par Dexter Soy & Marco Santucci Couverture de Bernard Chang

ALL-NEW, ALL-DIFFERENT MARVEL





(2) Rise Ecrit par Donny Cates Dessiné par Iban Coello Couverture de Iban Coello

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE





(2) Assault on Arkham Part 2 Ecrit par Robbie Thompson Dessiné par Eduardo Pansica & Julio Ferreira Couverture de Eduardo Pansica





(1) Becoming Part 2 Ecrit par Ram V Dessiné par Mike Perkins Couverture de Mike Perkins

LES GRANDS DE L'INDé