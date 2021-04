[Sorties Comics] Vendredi 09 Avril

Urban Comics

Tempus Fuginaut, le voyageur des mondes, qui a la faculté d'être témoin des événements qui se déroulent sur toutes les planètes du Multivers, continue son observation des moments les plus sombres de la dimension du Batman Qui Rit. Ce Multivers Noir, où des instants fondateurs des autres réalités, comme le Flashpoint, la confrontation entre Batman et Silence ou encore la Crise des Terres Infinies, ont aussi pris des tournures plus tragiques les unes que les autres.

Contenu vo : TALES FROM THE DARK MULTIVERSE: BATMAN: HUSH #1, TALES FROM THE DARK MULTIVERSE: FLASHPOINT #1, TALES FROM THE DARK MULTIVERSE: CRISIS ON INFINITE EARTHS #1, TALES FROM THE DARK MULTIVERSE: DARK NIGHTS: METAL #1, TALES FROM THE DARK MULTIVERSE: WONDER WOMAN: WAR OF THE GODS #1

Prix : 35€