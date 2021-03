[Review VF] Cobra Kai : L'histoire de Johnny

La review du jour est un titre proposé par Vestron. Il s'agit de Cobra Kai : L'histoire de Johnny. Le numéro est écrit par Denton J. Tipton et est dessiné par Kagan Mcleod. Il est sorti le 26 mars 2021 pour 16.95 euros.

Le comic book compagnon de la série Netflix ! Voici l’histoire de Johnny Lawrence, futur sensei du dojo Cobra Kai, alors qu’il n’était qu’un lycéen adepte de karaté. Découvrez comment est née sa rivalité avec Daniel Larusso, disciple de M. Miyagi…

Frappe le premier ! Frappe fort ! Pas de pitié, sensei !

Avant d'entrer dans le vif du sujet, il serait de bon ton de situer un peu l'oeuvre. Ici, il serait plus judicieux de dire qu'il s'agit avant tout de l'adaptation du film Karaté Kid 1 mais du point de vue de Johnny. Par contre, dans le sens où c'est Johnny qui raconte l'histoire à ses élèves, il y a bien une dimension Cobra Kai dans le récit. C'est également le seul véritable lien avec Cobra Kai d'ailleurs. Si ce qui vous intéresse c'est Cobra Kai et non Karaté Kid (ce qui n'est pas vraiment possible selon moi mais admettons), le livre perd clairement de son intérêt.

Concernant l'histoire en elle-même, il est assez difficile d'en parler. On est quand même avant tout sur une adaptation et les prises de risque sont minimes. Il s'agit donc d'une histoire exceptionnelle (ndlr : je suis un fan de la première heure) mais, surtout, qui n'est pas plus ou moins exceptionnelle que le film ou la série. Entendez par là que si vous désirez quelque chose de nouveau, le produit n'est peut-être pas fait pour vous.

D'un autre côté, il y a néanmoins quelques ajouts ci et là. Des ajouts qui n'étaient pas possibles à travers Cobra Kai mais qui, par la magie du dessin, sont bien possibles en comics. L'exemple le plus flagrant est la scène sur la plage de Karaté Kid. Même si Johnny raconte la scène dans la série TV, les producteurs n'auront d'autres choix que d'y glisser des extraits du film. Pour le comics, c'est un peu différent. Il y a ci et là des plans qui ont été intégrés avec intelligence. On peut penser au fait de voir Johnny pleurer lorsqu'il remet son casque de moto. Ce n'est pas dans le film et ce n'était pas possible de l'ajouter non plus dans Cobra Kai puisque l'acteur a 30 ans de plus. Bref, quelques détails qui sont vraiment minimes mais que le fan qui a vu le film 100 fois devrait repérer.

Je ne veux pas que tu le battes. Je te demande de le démolir.

Concernant la partie graphique, il n'y a pas grand-chose à en redire. Le travail proposé est bon que cela soit en tant que simple dessin ou en tant qu'adaptation. C'est peut-être même encore plus vrai concernant ce deuxième point dans le sens où on reconnaît tous les personnages sans aucun problème (que cela soit les personnages principaux ou les personnages plus secondaires notamment la bande à Johnny). La mise en scène est également particulièrement fidèle avec la reprise de nombreuses poses et mouvements bien présents dans le film et la série. C'est flagrant lors des scènes de combats notamment lors du combat sur la plage.