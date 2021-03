[Zap' MDCU] Sorties du 10/03/2021: The Joker

Eternals, God of War et Wonder Woman

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires, le Zap' MDCU !

C'est parti pour les sorties du 10 mars! Chez DC Comics, on poursuit la découverte de l'ère Infinite Frontier avec le retour de Superman et Wonder Woman ainsi que les lancements de la série The Joker et de l'anthologie Batman: Urban Legends. Chez Dark Horse, on a testé une mini-série God of War: Fallen God et chez Marvel, on continue de suivre Eternals.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles apparaitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE





(2) The Joker Chapter 1 / Punchline Chapter 1 Ecrit par James Tynion IV & Sam Johns Dessiné par Guillem March / Mirka Andolfo Couverture de Guillem March Ecrit par James Tynion IV & Sam Johns Dessiné par Guillem March / Mirka Andolfo Couverture de Guillem March