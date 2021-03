Décès de l'artiste Frank Thorne

Nous apprenons avec tristesse le décès de l'artiste de comics books Frank Thorne, à l'âge de 90 ans. La belle histoire tout de même, c'est qu'il nous quitte le même jour que sa femme, Marylin.

Né en 1930, Frank Thorne a débuté sa carrière en 1948 et est notamment connu pour son run sur Red Sonja chez Marvel, au côté de Roy Thomas et Bruce Jones. Un timing assez étrange puisque la première partie de ce run ressort demain en France chez Graph Zeppelin, sous le titre les Aventures Originales de Red Sonja Vol. 1. On vous en reparlera d'ailleurs sur MDCU.

En plus de Red Sonja, il a travaillé sur des séries comme Perry Mason, Flash Gordon, The Green Hornet ou encore The Spectre chez DC. Il a aussi quelques créations originales à son actif, dont Ribit, Ghita of Alizarr, The Iron Devil et The Devil's Angel .

Une pensée à sa famille et ses proches, et tous les lecteurs qu'il aura conquis au fil des années.