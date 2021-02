[Review VF] Transformers Terminator

La review du jour est un titre proposé par Vestron. Il s'agit de Transformers Terminator. Le numéro est écrit par David Mariotte, John Barber et Tom Waltz et est dessiné par Alex Milne. Il est sorti le 12 février pour 17.95 euros.

"1984 : Lorsque des machines débarquent d'un autre temps, un gardien robotique saura-t-il se montrer capable de préserver le futur... ou faillira-t-il à sa mission d'empêcher les Decepticons de dominer le monde ? " Jouant des codes des deux célèbres franchises, cet album mixe leurs univers pour un récit inédit, fun et explosif : T-800 contre Cybertroniens, le crossover 'heavy metal' par excellence !

Détruisez-les tous ! Skynet meurt ce soir !

Transformers Terminator est un crossover de qualité. Le scénario est pas mal tourné vers la guerre et il y a, finalement, une sacré dose d'action. Bien sûr, ce n'est pas pour autant que le scénario n'a pas son lot de rebondissements. Ainsi, si le twist de la fin du chapitre 3 n'est pas forcément le moins devinable, il reste extrêmement bien amené et, de ce fait, très efficace. Le traitement des personnages est plutôt bon et suit, de manière générale, assez bien l'état d'esprit des univers originaux. Ajoutez à cela de bonnes punchlines très sympathiques, quelques références ci et là (notamment le classique "viens avec moi si tu veux vivre) tout en ayant une volonté de jouer avec les codes et vous avez, finalement, un récit qui tient la route et devrait plaire aux amateurs des deux univers. Même la fin est très cool. Finalement, la seule réserve que l'on pourrait avoir concerne le personnage de Sarah Connor . Le problème, c'est que sur certaines de ces réactions, nous avons l'impression d'être en face de la Sarah Connor du deuxième film alors que nous sommes encore à l'époque du premier film. Or, les fans savent bien que le personnage n'a rien à avoir entre les deux films. En gros, dans ce comics, vous avez la Sarah du premier film mais avec, fréquemment, le côté bad-ass du deuxième. Or, ce côté bad-ass, elle l'a eu après sa rencontre avec Kyle Reese et avec les autres personnes qu'elle a rencontré à travers le monde et qui l'ont "endurcie/entraînée". Après, elle n'agit pas toujours comme la Sarah du deuxième film mais elle le fait suffisamment de fois pour que l'on s'interroge sur le sujet.

Tu n'as aucun rôle à jouer pour Skynet. Ta survie est accessoire. Tu peux disposer, Sarah Connor .

Pour ce qui est de la partie graphique, le travail proposé est assez incroyable. En terme d'adaptation, on est dans le haut du panier, c'est assez incroyable. Que cela soit au niveau des robots ou de Sarah Connor , on reconnaît chacun des personnages sans aucun problème. Pour ce qui est de Sarah, cela va même un petit peu plus loin puisque l'on peut même retrouver certaines de ces expressions (la version un peu timide/éteinte du premier volet). De manière générale, on notera également un sacré sens du détail. Rien que les explosions offrent un beau mélange de couleurs et de débris en tout genre. Côté covers, il y a également du lourd. On peut penser à celle d'Andrew Griffith et mettant en scène l'exosquelette du T800 ou encore à la variant de Freddie E. Williams II qui est, elle aussi, assez incroyable.

En bonus, vous trouverez les variant covers ainsi que les croquis d'Alex Milne.