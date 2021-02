[Sorties Comics] Vendredi 05 Février

Urban Comics

1954. Si l'Histoire des États-Unis est relativement récente, elle porte néanmoins en elle son lot de sombres mystères. Du Grand Ouest américain peuplé de tribus indiennes, aux folles années cinquante rythmées par le vrombissement des gros bolides et le son endiablé du rock'n'roll, les vampires ont fait leur nid. Pour les combattre, l'ordre des Vassaux de Venus dispose d'une armée d'agents de terrain. Parmi eux, un jeune et fougueux chasseur du nom de Travis Kidd.

Contenu vo : American Vampire #22-34 + American Vampire: The Long Road To Hell #1 + American Vampire: Lord of Nightmares #1-5

Prix : 28€