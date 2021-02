Cathy Yan aurait aimé plus de contrôle sur le film Birds of Prey

Si on ne savait pas encore que les réalisateurs doivent batailler pour imposer leurs visions sur les blockbusters des grands studios, en voici un nouvel exemple. La réalisatrice de Birds of Prey, Cathy Yan, revient sur la production du film et notamment le fait qu'elle ait peu eu son mot à dire sur le montage final de son long métrage.

C'était définitivement compliqué. Et je pense que quand on a affaire à un budget comme celui de Birds of Prey et la pression du studio, surtout un studio qui est en plein remaniement, inévitablement on finit par devoir se battre et faire des compromis. J'aurais adoré avoir plus de contrôle sur le montage. Mais c'est comme ça que ça se passe. Je ne sais pas s'il y a une Cathy Yan Cut qui existe, mais je crois que pour tout réalisateur, nous faisons tous ça parce que nous voulons nous exprimer le plus complètement possible. Et pour rapprocher ce que vous voyez à l'écran au plus près de ce qu'il y a dans notre tête.