[Sorties Comics] Mercredi 03 Février

Panini Comics



Pas de note

Auteurs : Cates, Tieri, Coello, Unzueta



Eddie Brock se résout à prévenir les Avengers que Knull, le roi des symbiotes, se dirige vers la Terre. L'extraterrestre Spectre est en quête de réponses. Scream affronte un symbiote très puissant. Et un vent de folie de plus en plus violent souffle sur Ravencroft !

(Contient les épisodes US Free Comic Book Day 2020: Spider-Man/Venom, Venom (2018) 26, Web of Venom: Wraith, Scream: Curse of Carnage 4 et Ravencroft 2, inédits)

Prix : 8.9€