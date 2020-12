[Sorties Comics] Mercredi 30 Décembre

Panini Comics

Auteurs : Spencer, Ottley, Bachalo

J. Jonah Jameson n'est plus l'ennemi de Spider-Man… au contraire, il est son plus proche confident ! Mais est-ce bien mieux ? Quelqu'un en veut à mort à Jonah et il va falloir toute l'énergie du Tisseur pour le protéger, entre autres contre le Scorpion et le Rhino ! (Contient les épisodes US Amazing Spider-Man (2018) 11-15, précédemment publiés dans SPIDER-MAN (2019) 8-9)

Prix : 17€