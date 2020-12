[Zap' MDCU] Sorties du 16/12/2020: Death Metal #6

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires, le Zap' MDCU !

C'est parti pour les sorties du 16 décembre! Chez DC Comics, la conclusion de Death Metal se rapproche tandis que le crossover Endless Winter bat son plein avec trois nouveaux chapitres dans Teen Titans Special, Aquaman et Justice League. On a aussi été faire un tour du côté de Gotham avec les nouveaux numéros de Catwoman et Batman. Chez Marvel, on suit toujours Iron Man. Chez Boom Studios!, on est retourné voir les Power Rangers.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles appaaraitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





Power Rangers #2 Ecrit par Ryan Parrott Dessiné par Francesco Mortarino Couverture de Matteo Scalera

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE





Endless Winter Chapter 5 Ecrit par Andy Lanning, Ron Marz Dessiné par Xermanico Couverture de Francis Manapul Cinquième partie du crossover Justice League: Endless Winter.





Teen Titans Special - Endless Winter Chapter 6 Ecrit par Ron Marz, Andy Lanning Dessiné par Jesus Merino Couverture de Bernard Chang, Marcelo Maiolo Sixième partie du crossover Justice League: Endless Winter.





Endless Winter Chapter 4 Ecrit par Andy Lanning, Ron Marz Dessiné par Miguel Mendonça, Marco Santucci Couverture de Mike McKone, Peter Steigerwald Quatrième partie du crossover Justice League: Endless Winter.





High Noon In Alleytown Ecrit par Ram V Dessiné par Fernando Blanco Couverture de Joëlle Jones