[Sorties Comics] Mercredi 09 Décembre

Panini Comics



Auteurs : Howard, Cates, David, Smith, Olivetti

Dernier numéro pour THANOS ! Les Gardiens de la Galaxie affrontent le père de Star-Lord… Rocket survivra-t-il ? Fin des origines de Thanos et Gamora, et conclusion de la saga de Prodigal, avec le Silver Surfer et les Gardiens en guest-stars ! (Contient les épisodes US Thanos (2019) 6, Guardians of the Galaxy (2019) 12, Silver Surfer: The Prodigal Sun, Guardians of the Galaxy: The Prodigal Sun, inédits)

Prix : 8.9€