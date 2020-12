[Zap' MDCU] Sorties du 02/12/2020: King In Black #1

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires, le Zap' MDCU !

C'est parti pour les sorties du 02 décembre! Chez Marvel, c'est le lancement de l'event King in Black de Donny Cates et Ryan Stegman et on continue de suive Thor et Hellions. Chez DC Comics, c'est le début de Batman/Catwoman de Tom King et du crossover Endless Winter; on approche de la conclusion de DCeased: Dead Planet et on a jeté un oeil au one-shot Tales from the Dark Multiverse: War of the Gods. En indés, on a testé la mini-série E-Ratic chez AWA.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles appaaraitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(1) Chapter 1 Ecrit par Kaare Andrews Dessiné par Kaare Andrews Couverture de Kaare Andrews Ecrit par Kaare Andrews Dessiné par Kaare Andrews Couverture de Kaare Andrews

ALL-NEW, ALL-DIFFERENT MARVEL





(1) Prey Part Two of Six Ecrit par Donny Cates Dessiné par Nic Klein Couverture de Olivier Coipel Ecrit par Donny Cates Dessiné par Nic Klein Couverture de Olivier Coipel





(1) Hellions #7 Ecrit par Zeb Wells Dessiné par Stephen Segovia Couverture de Stephen Segovia Ecrit par Zeb Wells Dessiné par Stephen Segovia Couverture de Stephen Segovia

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE





(2) Book 1: Silent Night Ecrit par Tom King Dessiné par Clay Mann Couverture de Clay Mann Ecrit par Tom King Dessiné par Clay Mann Couverture de Clay Mann