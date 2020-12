[Review VF] AVP Alien Vs Predator Thicker than blood

La review du jour est un titre proposé par Vestron. Il s'agit d'AVP Alien Vs Predator Thicker than blood. Le numéro est écrit par Jeremy Barlow et est dessiné par Doug Wheatley. Il est sorti le 11 décembre pour 16.95 euros.

Dans l’espace, un luxueux vaisseau de plaisance menant des centaines de touristes en croisière est devenu le terrain de chasse de plusieurs Predators. Une jeune fille et son frère synthétique sont les témoins de l’atroce massacre et tentent de s’enfuir… mais un Alien leur barre la route !





- Il n'y a que des pirates pour avoir de pareilles armes. Elles sont vraiment cool. - Tu parles de celles qui ont tué papa et maman ?

La critique du récit ne sera pas longue. Tout simplement parce qu'il s'agit d'une excellente lecture. Sans doute la meilleure lecture de ces dernières années du côté Alien/Predator et peut-être même la meilleure de l'éditeur Vestron. Dans les faits, l'histoire n'a rien d'original dans le sens où il s'agit tout bonnement d'une fuite. Mais tout y est exceptionnel. Les dialogues, les idées, l'utilisation des personnages, l'humanoïde... On prend un réel plaisir à suivre les personnages qui deviennent très vite attachants. La fin est à la hauteur du reste de l'oeuvre avec, d'ailleurs, un petit twist que l'on ne voit pas forcément venir. Le récit est avant tout tourné sur l'action mais les affrontements restent ingénieux, bien amenés et offrent pas mal de possibilités. Il y a également quelques questions intéressantes de soulevées et plusieurs thèmes qui sont très bien exploités avec, en tête, celui de la famille. Cette notion est un point central de l'oeuvre et conditionnera la fuite mais également le twist final. Comme signalé, le personnage de l'humanoïde est vraiment réussi et bien plus complexe qu'il n'y paraît. Sa "soeur" et lui sont la très bonne surprise de la lecture.

Je sais que tu as peur, mais ça va aller. Je suis programmé pour te protéger.

Pour ce qui est de la partie graphique, il n'y a rien à redire non plus. Les dessins sont très bons, le design des créatures est travaillé tout comme la colorisation et le jeu des ombres. Le découpage et la mise en scène sont pércutents et accompagnent parfaitement le récit. Plusieurs cases sortent du lot comme le Predator qui utilise son fouet laser (il y a un réel travail d'effectué sur les poses des créatures et notamment du Predator). A noter également qu'ils ont utilisé une autre approche graphique lorsque le personnage regarde un dessin animé. Une approche excellente et qui est, malheureusement, très peu utilisée de manière générale par les dessinateurs. Ici, ils ont bien différencier le dessin animé du comics. Une très bonne idée. La cover n'est pas forcément représentative des graphismes du comics mais elle a le mérite d'être intriguante.