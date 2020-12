[Sorties Comics] Mercredi 02 Décembre

Panini Comics



Pas de note

Auteurs : Michelinie, Shooter, Colan

Près de 400 pages de BD ! Une équipe atypique d'Avengers, incluant la Vision et la Sorcière Rouge, Wonder Man et le Fauve, Captain America et Thor, affronte Griffe Jaune, Ghost Rider ou encore l'Homme-Molécule… et font le procès de Hank Pym! Avec de nombreux inédits ! (Contient les épisodes US Avengers (1963) 203-216, Annual 10, précédemment publiés dans JE SUIS CAPTAIN MARVEL, NOUS SOMMES LES AVENGERS, JE SUIS ANT-MAN, Les Vengeurs 13-14 et inédits)

Prix : 35€