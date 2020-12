Une parodie de Batman par l'équipe d'Agents of S.H.I.E.L.D.

L'acteur Jeff Ward, qui interprétait le personnage de Deke Shaw dans Agents of S.H.I.E.L.D., et une partie de l'équipe de production de la série ont mis au point une petite vidéo parodiant le personnage de Batman . On le voit faire campagne pour récolter de l'argent après avoir fait faillite, alors qu'Alfred est à l'hôpital pour cause de covid-19, lui ayant laissé les rênes de Wayne Enterprises. C'est assez drôle, Batman conduit une voiture bas de gamme avec un sticker sur le côté, ou encore s'entraine sur une aire de jeux pour enfants ; mais c'est surtout une vidéo utile, qui appelle aux dons.

En effet, cette parodie a été créé pour mettre la lumière sur tous les métiers du divertissement qui subissent la crise sanitaire de plein fouet : les charpentiers, les électriciens, coiffeurs, maquilleurs, scénaristes, monteurs, costumiers, cameramans, chauffeurs et tellement d'autres. La vidéo invite donc à penser à eux et à aider à sauver leurs métiers avec la page FundTheBat, dont tout l'argent revient au fond d'urgence pour le covid-19 de l'organisation Motion Picture Television Fund.