Les agents du S.H.I.E.LD. se font tirer le portrait

À quelques jours du début de la septième et dernière saison de la série Agents of S.H.I.E.L.D., les acteurs de la série se sont fait tirer le portrait de manière assez sobre et en noir et blanc. On retrouve donc les huit membres de l'équipe avec Clark Gregg en Phil Coulson , Chloe Bennet en Daisy "Quake" Johnson, Iain De Caestecker en Leo Fitz, Elizabeth Hentsridge en Jemma Simmons, Henry Simmons en Alphonso "Mack" Mackenzie, Ming-Na Wen en Melinda May, Jeff Ward en Deke Shaw et Natalia Cordova-Buckley en Elena "Yo-Yo" Rodriguez.

La saison 7 débute le 27 mai et nous retrouverons l'équipe séparée à plusieurs époques différentes après les évènements de la fin de saison 6.